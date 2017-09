Mehdi Leris, attaccante del Chievo classe '98, alla Juve lo scorso anno, ha fatto il suo debutto in Serie A nell'ultimo turno di campionato. Queste le sue parole: "La mia storia? Ero in Francia e stavo giocando una coppa nazionale under 15. Il mio ruolo inizialmente era davanti alla difesa. Dopo quella partita, la mia vita è cambiata grazie a Costanzi che mi ha permesso di fare il mio primo provino. Il Chievo è stata la prima squadra che ha puntato su di me. È stato difficile convincere i miei genitori a farmi venire Italia, ma diventare un calciatore professionista era uno dei miei più grandi sogni.



Posso giocare in qualsiasi parte del campo: mezz’ala, prima o seconda punta, esterno, trequartista. L’anno scorso, per esempio, ho giocato come terzino destro. Devo migliorare la mia cattiveria davanti alla porta perché voglio segnare tanto. Il mio idolo? Sicuramente il grande Zidane, ma tecnicamente assomiglio molto a Vidal: vado in cerca della palla, aiuto ed arrivo direttamente in area”.