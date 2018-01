Lazio-Chievo 5-1



Sorrentino 5,5: Comincia subito a scaldarsi i guantoni con un paio di colpi di testa, sul primo gol è ingannato da una deviazione, sul secondo forse è poco reattivo, sembra arrivare giù tardi. Poche colpe sugli altri gol (tra l'altro quello di Bastos altra deviazione).



Cacciatore 5,5: Spinge poco, tiene la posizione dove nella ripresa spesso si incunea Felipe Anderson. Quando deve affrontare Lukaku si fa il segno della croce: veramente difficile contenerlo.



Bani 5,5: Piuttosto solido, chiaro va in difficoltà contro la velocità straripante di Felipe Anderson ma prova a limitare i danni.



Tomovic 5,5: Quando entra Felipe Anderson la partita dei centrali diventa più complicata: il brasiliano è un cliente difficile, veloce, ha grande voglia.



Gobbi 5: Soffre molto la fisicità di Marusic, nella ripresa autore di uno svarione nel trend Wallace-Bastos che per poco non costava al Chievo il gol del definitivo KO.



Bastien 5,5: Sbaglia qualche appoggio di troppo, molto dinamico e presente nel corso del match. Fa tanta fatica nella ripresa.

(dall'85 Garritano s.v.)



Radovanovic 6: Il lancio per Pucciarelli è perfetto, un inno alla sincronizzazione perfetta tra movimento dell'attaccante e regia perfetta. Uno dei più lucidi, poi un po' si perde.



Hetemaj 6: Come sempre corsa e una certa dose di sapienza nell'amministrare il pallone e provare ad aiutare i suoi compagni. La Lazio a volte sembra viaggiare su livelli decisamente superiori, nonostante l'impegno.



Birsa 5: Inizia soft, un tiro soffice per Strakosha, poi non riesce quasi mai a trovare pericolosità, complice la schermatura di Leiva.

(Dal 74' Leris s.v.)



Pucciarelli 6: Un paio di duetti interessanti ad inizio partita, sfugge a Bastos e trafigge Strakosha con esecuzione fulminea. Uno dei pochi che lotta fino alla fine.



Stepiski 5,5: Si getta a terra e reclama un rigore, prima dato da Abisso poi negato dal VAR (il tocco forse c'è, ma è minimo). Per il resto una partita astuta, doveva approfittare nella ripresa dello svarione di Wallace: il suo tiro sull'esterno della rete scatena le recriminazioni dei compagni.

(Dal 61' Pellissier s.v.: Bestia nera della Lazio, viene salutato dai -pochissimi- tifosi del Chievo presenti. Purtroppo il momento del match non è granché, il Chievo ha mollato).





All. Maran 5,5: Il suo Chievo ha assenze importanti, prova a resiste come può ma la Lazio sembra veramente di un altro mondo. Se l'arbitro avesse confermato il rigore a fine primo tempo forse la partita sarebbe andata diversamente: sono altri i match da portare a casa.