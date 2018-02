Atalanta-Chievo: 1-0



Sorrentino 6,5: para su Petagna all’11’ senza troppa insicurezza. Si spaventa al 27’ sul tiro da fuori di Ilicic e per questo si arrabbia con i suoi, poco collaborativi nelle retrovie. Para il sicuro gol di Cristante al 31’ senza battere ciglio e si conferma una roccia affidabile per i suoi. Nella ripresa, dopo aver parato tutti i colpi del ‘forza 4’ atalantino, perde Mancini.



Bani 6: salvifico il suo intervento in chiusura di de Roon al 17’, quando serve lui c’è. Nella ripresa intercetta il gol sicuro di Ilicic in mezza rovesciata e tutta la difesa si congratula con lui. Peccato l'ammonizione finale.



Dainelli 5,5: fa il suo in area piccola, aiutando Sorrentino sugli attacchi dalla sinistra di Spinazzola, ma poi si fa male e il mister lo cambia.



Dal 1’ st Cesar 5,5: capisce subito che è Cristante quello su cui mettere gli occhi e i piedi e non lo abbandona più, ripetendosi su Cornelius. Nel finale spreca una palla importante commettendo fallo.



Gamberini 6: contiene bene la fisicità di Petagna finchè il triestino è in campo, poi si perde un po’.

Dal 35’ st Inglese 6: ci prova al 39’ ma il tiro non spaventa Berisha, anche se sul finire si moltiplicano i suoi assalti.



Depaoli 6: pressa Toloi, gli concede poco spazio e riesce a beffare anche l’attento Masiello nel suo filtraggio in area piccola. Poi inscena una lotta con Spinazzola per il possesso palla, spesso vinta dall’atalantino



Hetemaj 6: mette pressione a Hateboer e de Roon a intervalli regolari, nulla di più.



Radovanovic 6: al 23’ non riesce a frenare l’assalto di Freuler e sul finire del primo tempo soffia a Petagna una palla insidiosa da sotto il naso. Nella ripresa si confonde



Giaccherini 5,5: sotto la lente d’ingrandimento come tutti i nuovi arrivati, interesse della stessa Dea, non risolve la partita. Cerca Meggiorini ma Mancini lo anticipa troppo spesso. Non convince Maran che lo toglie l’ultima mezzora.



Dal 19’ st Rigoni 6: fa tremare gli atalantini con il suo tiro a fine partita



Jaroszynski 6: pressa de Roon e chiude ottimamente il tiro di Hateboer sul finire del primo tempo



Birsa 6: riesce a eludere la pressione di Toloi fin troppo facilmente



Meggiorini 6,5: pronti e via, subito si fa pericoloso nell’area piccola e guadagna un corner: è lui che continua a spaventare i nerazzurri con le sue incursioni alla mezzora



Maran 5,5: i suoi soffrono ma rimangono ben compatti in difesa, tenta di cambiare il controllo del gioco inserendo Rigoni e Cesar ma la storia non cambia e la sconfitta è meritata.