Lazio-Chievo 0-1



Sorrentino 7: Respinge con un colpo di reni invidiabile il colpo di testa di Parolo ad inizio partita, poi sale in cattedra in un doppio intervento prima ancora su Parolo e poi su Milinkovic: è l'eroe della serata.



Cacciatore 6,5: Prova in tutti i modi ad arginare Lulic, senza grosso successo, per sua fortuna il bosniaco è in giornata tecnicamente di bassa lega. Per poco non trova il tiro a giro che poteva portare in vantaggio il Chievo.



Gamberini 6,5: La Lazio chiama i centrali del Chievo alla massima attenzione sin da subito. Costretto agli straordinari dall’iperattività di Felipe Anderson,



Spolli 6,5: In avvio la Lazio è vivace, e la difesa del Chievo è subito messa sotto pressione. Una partita in trincea, a frapporsi il più possibile agli attacchi della Lazio. Esce per infortunio.



(Dal 79’ Dainelli s.v.)



Gobbi 6,5: Felipe Anderson quando è in giornata è un cliente scomodissimo. Alla fine trova lo scatto decisivo, e mette a Inglese la palla della vittoria



Bastien 6,5: La Lazio schiaccia subito il Chievo, lui ha il compito di mordere i fianchi a Biglia, per togliere respiro alla manovra della Lazio. Probabilmente lo ha seguito anche dopo la gara.



(Dall’80’ Rigoni s.v.)



Radovanovic 6: Corsa, corsa, corsa: anche perchè di costruzione il Chievo ne fa poca poca. Quando può prova a mettere un po’ di ordine, per cercare almeno di gestire alcuni frangenti meno forsennati della Lazio.



Hetemaj 6: Maran lo chiama alla battaglia, lui prova a non far arretrare troppo i suoi (senza grossi risultati). Blocca con una scivolata pulita una ripartenza Lazio quasi letale, l’unica volta che il Chievo si affaccia in avanti nella ripresa.



De Guzman 5,5: Uno degli uomini di maggiore qualità, come gli altri è costretto ad inseguire le offensive della Lazio. Maran lo richiama in panchina, una prestazione poco brillante: un solo tiro degno di nota, praticamente l’unico del Chievo.



(Dal 63’ Izco 6,5: Maran lo mette per dare maggiore garra ad una squadra che sta ripiegando troppo, anche se con ordine. Rimedia un giallo, e un bel po’ di sudore).



Birsa 6: Le controffensive del Chievo sono affidate al suo estro, ma non è giornata di fioretto, ma di grosso sacrificio.



Inglese 6,5: L’attacco è decimato, Inglese è l’unica speranza di Maran davanti, prova a tenere qualche pallone. Una giornataccia ingrata, di quelle che bisogna lasciare alle spalle. La porta di Strakosha è un miraggio piuttosto lontano e nebuloso per quasi tutta la partita. La vede solo una volta, e la butta dentro.





All. Maran 6,5: Arriva all’Olimpico praticamente senza attacco, contro una Lazio che ha voglia pazza di rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Juventus. Il suo Chievo gioca una partita di sacrificio, dura, e alla prima occasione porta a casa la massima posta.