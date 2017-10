Sassuolo-Chievo 0-0



Sorrentino 7: non si stava certo spaccando la schiena nel primo tempo, quando al 43' ha chiuso lo specchio a Berardi in uscita. Decisivo, soltanto per questo.



Cacciatore 6: propositivo, arriva al cross molte volte. Finisce il primo tempo togliendosi Politano dalla tasca. Nel secondo fatica invece un po' di più.





Dainelli 6: il centrale destro di Maran se la spassa; nel primo tempo Politano e Duncan sono irriconoscibili.





Gamberini 6: compartecipe dello svarione del 43' che per poco non favorisce Berardi, nel complesso non suda granché, vista la staticità di Matri e, più tardi, la fumosità di Falcinelli.





Tomovic 6: sbavatura nel finale della prima frazione, Berardi gli scappa via, ma per sua fortuna Sorrentino è pronto. Il Chievo comunque soffre di più dalla sua parte perché, oltre a Berardi, lì si inseriscono Missiroli e Gazzola (poi Lirola).





Castro 6,5: tanta grinta, la solita, tutta argentina. Nella ripresa sfiora il gol di pallonetto.





Radovanovic 7: un metronomo, punto. E' aggredito? Ci mette il corpo e si guadagna una punizione. Maturità e geometrie.





Rigoni 6: inserimenti continui, poco serviti.



(dal 52' Garritano 5,5: è il primo cambio ma non sposta nulla)





Birsa 6,5: è il trequartista ideale per Maran perché fa legna e qualità insieme. Forse il miglior battitore di corner della Serie A.



(dal 75' Pellissier sv)





Pucciarelli 6: l'impegno e i movimenti ci sono, manca il guizzo.





Inglese 5,5: Acerbi non lo molla un secondo, e lui ne soffre.



(dal 67' Stepinski 5,5: al 76' Castro lo mette quasi in porta, lui la spara alle stelle di giustezza)







All. Maran 7: il suo Chievo gioca bene, meglio del Sassuolo nel primo tempo, poi si siede. Ma che equilibri, che solidità!