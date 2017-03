L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato alla vigilia della sfida con l'Empoli: "In settimana, al di là di qualche inconveniente, abbiamo lavorato bene. C'è un po' di rabbia per la partita persa contro il Milan perché per la prestazione meritavamo un risultato positivo, ma questa rabbia la dobbiamo conservare per domani contro l'Empoli. L'Empoli ha bisogno di risultati. Vedendo le partite ha fatto delle buone prove non portando a casa i risultati che avrebbe meritato. Anche noi, come loro, vogliamo fare risultato. Il Chievo sta facendo dei passi da gigante verso questo consolidamento. Lo dimostrano le strutture, come sta operando il presidente a 360° e questo porta benefici a lungo termine. Si stanno ponendo le basi per un futuro ancora più intraprendente. Questo è un Chievo che si è evoluto, che ha preso coscienza delle sue capacità".