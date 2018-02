Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa: "Dobbiamo puntare a crescere come squadre, sempre, anche se ora i punti diventano importanti. Domani è una partita da affrontare con la lucidità giusta per portare a casa il massimo, senza farsi prendere dall'ansia. Affrontiamo una squadra che attacca bene gli spazi, dovremo essere pazienti e giusti nell'affrontarli, servirà essere compatti nel farlo. Il Chievo deve avere il coraggio giusto per poter superare gli ostacoli che fornirà una partita così insidiosa. Due punte più Birsa? E' il momento di avere uno spirito coraggioso e battagliero, vogliamo metterci alle spalle questo periodo ma dobbiamo farlo con la massima lucidità. Inglese? Manca da un bel po', ha saltato tante partire quindi va verificata la sua condizione".