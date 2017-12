Chievo ko a Crotone, il tecnico dei gialloblù Rolando Maran parla a Radio Rai: "Una brutta sconfitta, perché non abbiamo interpretato bene la partita. Oggi il Crotone aveva mille motivazioni ma anche noi non abbiamo messo in campo quello che dovevamo mettere. Non siamo riusciti a far quadrare le cose. Secondo me il gol di Inglese era regolare, ma questo non cambia il giudizio. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni nel finale, ma dobbiamo migliorare. Sono partite importanti, scontri diretti che hanno anche un peso se poi i punti sono gli stessi. Mal di trasferta? Abbiamo fatto risultati anche fuori casa, le partite si perdono e si vincono. Noi dobbiamo mettere in campo la prestazione".