Rolando Maran, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby col Verona: "Siamo carichi per questa partita, c'è grande attesa e grande entusiasmo. Non è che nel derby non ci sono favoriti: è semplicemente una partita più difficile da leggere rispetto ad altre. Sappiamo che il calcio nasconde insidie ovunque e che nei derby i valori vengono un po' equilibrati. In partite come questa, dunque, può venire fuori qualsiasi risultato. Pecchia? Ho grande stima di lui, è un grandissimo professionista. Mi fa piacere che ci sia lui sulla panchina del Verona domani, così entrambe le squadre potranno fare una grande partita e sarà una gioia per tutta la città. Come ho detto altre volte, per me Verona deve essere orgogliosa di avere un derby in Serie A".