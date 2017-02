L'allenatore del Chievo Rolando Maran ha presentato la sfida di campionato col Sassuolo: "Noi, dopo due buoni risultati, siamo alla ricerca di continuità su un campo difficile come quello di Reggio Emilia. Sarebbe una cosa importante che darebbe tanto significato a tutto il resto. Il Sassuolo ha un allenatore bravo a dare un’impronta ed è tornato a essere la squadra dell’anno scorso, grazie al rientro di giocatori importanti. Gakpé? Sta cercando di immagazzinare in fretta quello che gli ho chiesto, è un ragazzo recettivo ma per gli automatismi serve tempo chiaramente. Le condizioni di Castro e Dainelli? Si sono allenati quasi tutta la settimana, saranno disponibili. Invece, non ci sarà Pellissier".