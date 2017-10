Rolando Maran, allenatore del Chievo, parla in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Sassuolo: "La classifica del Sassuolo e' bugiarda, perche' e' una squadra tosta e con un organico da non sottovalutare. Sara' una partita difficile. Non mi piace fare considerazioni sugli altri e nemmeno cercare di capire le loro intenzioni tattiche. Abbiamo avuto tanti giocatori impegnati e non siamo abituati. Questo non deve intaccare i nostri criteri di interpretazione delle partite. Fa piacere sapere che Castro e Radovanovic rientrano nei 15 maratoneti della A. Il nostro calcio ha bisogno di un dispendio di energie e loro stanno offrendo disponibilita'".