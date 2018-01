L'allenatore del Chievo Rolando Maran ha commentato a Rai Sport il pesante ko contro la Lazio: "Il risultato non è veritiero, ci poteva stare di perdere perché la Lazio è forte ma il risultato è esagerato, prima del 4-1 abbiamo giocato alla pari e abbiamo avuto due occasioni per pareggiare. In questo campionato abbiamo preso tre autoreti su tre deviazioni, è un periodo in cui gira male, dobbiamo farlo girare noi bene ma ci sono degli aspetti positivi nonostante il risultato negativo".