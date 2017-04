Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona, parla in conferenza stampa prima della sfida con il Genoa: "Dopo aver raggiunto la salvezza abbiamo avuto questo calo, è venuta meno la fame per fare punti. Contro il Torino però, al di là del risultato, ha visto il giusto impatto caratteriale. Il primo passo per risollevarci lo abbiamo fatto, ora è il momento di fare risultati. Anche il Genoa ha ripreso le giuste motivazioni e vorrà fare la partita. Hanno bisogno di punti, ma non non ci accontentiamo di quanto fatto finora".