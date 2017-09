L'allenatore del Chievo Rolando Maran parla in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari: "Giochiamo di pomeriggio e il clima sarà molto diverso rispetto a quello che c'è a Verona. Non siamo più abituati a giocare alle 15, dovremo essere attenti. La squadra sta bene ed è pronta per fare bene. Anche nei momenti in cui sembravamo in difficoltà abbiamo reagito in maniera migliore, c'è voglia di fare e di costruire ancora. Il Cagliari? Non guardiamo in casa d'altri, dobbiamo andare lì cercando di fare un'ottima prestazione e pensare soltanto a noi stessi".