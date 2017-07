Rolando Maran, tecnico del Chievo, parla, a L'Arena, di Alberto Paloschi, attaccante finito alla Spal: "Dico solo questo: un giocatore che viene al Chievo deve essere animato dalla voglia di vestire la maglia del Chievo. Questo è fondamentale. Chi è qui dev’essere felice di aver fatto questa scelta. Chi non c’è non rientra nei nostri pensieri. E non viviamo certo di rimpianti. Chievo lo sposi. Fino in fondo".