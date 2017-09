Rolando Maran, allenatore del Chievo, parla a Premium dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus: "L’ingresso di Dybala ha portato freschezza e qualità, in una gara dove eravamo sotto. Però io avevo chiesto un match non passivo, dovevamo giocarcela con la nostra mentalità e fino all’ingresso di Dybala la Juve non aveva avuto più occasioni di noi, poi lui che è un campione ha fatto la differenza. La squadra deve interpretare così le gare, non deve mai risparmiarsi e si è visto, poi è ovviamente c’è stata una differenza tecnica. Campionato più competitivo? Penso di sì, la sensazione è che ci sia una maggiore ricerca del gioco e un livello più alto rispetto alle scorse annate. Tutte le squadre provano a giocarsela. La gara di Inglese? Quando giochi contro queste squadre, per gli attaccanti non è mai semplice. Le nostre punte hanno giocato per la squadra, loro fanno sempre un grande lavoro e se siamo riusciti a essere pericolosi è merito dei nostri attaccanti".