Rolando Maran, allenatore del Chievo, parla ai microfoni di Radio Rai dopo il match con l'Udinese: "Gara difficile da interpretare, l’Udinese ha chiuso ogni varco e noi abbiamo fatto lo stesso con loro. Partita combattuta su ogni zona del campo. Dispiace che magari nel finale, quando cercavamo di portare a casa il match, siamo rimasti in dieci. Per noi era importante dare continuità dopo un periodo difficile e la vittoria di Roma, era importante anche non prendere gol. Credo che ci debba essere sempre la molla per fare meglio".