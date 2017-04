Il tecnico del Chievo Rolando Maran ha presentato in conferenza stampa l'impegno di domani contro il Crotone: "Non avremo Gobbi, Sardo, Rigoni e Hetemaj, che si è aggiunto all'ultimo per un porblema al flessore dopo gli impegni con la nazionale".



LA PARTITA - "La squadra vuole riscattare non solo la sconfitta subita all’andata, ma anche la recente sconfitta di Bologna. Siamo usciti malconci, vogliamo portare un risultato positivo a casa. Non sarà facile perché il Crotone arriverà molto motivato. Dovremo essere bravi a mettere in campo il miglior Chievo, venendo a capo di una partita non semplice".



FATTORE BENTEGODI - "Guardo poco a queste cose, la squadra vuole fare bene. Molto spesso giocare in casa per noi non è semplice perché troviamo squadre che si chiudono di più. Trovare spazi diventa difficile, bisogna esser bravi ad avere pazienza per poi colpire quando opportuno".



OBIETTIVO EUROPA - "Fare sempre meglio è il sogno di tutti. Ma non bisogna dimenticare che questa società ha sempre raccolto diversi punti sulla zona retrocessione, per noi è un bel traguardo. Attenzione dunque a dare tutto per scontato, di facile non c'è niente. Diamo non solo alla squadra, ma anche ai vertici del club, grande merito per aver contribuito a tagliare questi traguardi. Se vincessimo col Crotone, ci sarebbe la possibilità di salvarsi aritmeticamente con due mesi d'anticipo dalla fine del torneo. E' giusto sottolinearne l’importanza. La salvezza per il Chievo è di vitale importanza. Poi tenteremo anche di piazzarci nella parte sinistra della classifica".



SCONFITTA COL BOLOGNA - "Non è ancora archiviata. Piuttosto bisogna scendere in campo e dimostrare che, al Dall'Ara, è stato commesso un passo falso da non ripetere".