Intervistato dai microfoni di Radio Rai dopo il match vinto contro il Genoa, il tecnico del Chievo Rolando Maran ha commentato la vittoria della sua squadra: "Il Chievo veniva da una serie di partite negative, che volevamo cancellare. Stavamo soffrendo questi risultati non ottimali e siamo stati bravi a invertire la rotta, vincendo contro una squadra difficile da affrontare in questo periodo, con grandi motivazioni. Va dato merito ai ragazzi, che hanno sempre lavorato bene per uscire da questo periodo di flessione. Quella di oggi è stata una prestazione importante, in crescendo: potevamo disunirci dopo il gol a fine primo tempo, poteva esserci scoramento, ma siami rimasti lucidi. Pensiamo a far bene fino alla fine della stagione, ci sono tanti aspetti positivi".