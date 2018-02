L'allenatore del Chievo Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa della sfida con la Fiorentina: "L'avversario è forte, ma noi dobbiamo confermarci; il segnale che abbiamo dato contro il Cagliari è stato forte, deciso. Abbiamo dimostrato che siamo caparbi, che volevamo uscire dalla crisi e che siamo ancora vivi. La Fiorentina ha grande qualità ed è in salute. Servirà un Chievo forte e attento, dobbiamo superarci". Sulle scelte di formazione: "Birsa e Giaccherini non sono convocati per problemi fisici, abbiamo provato altre soluzioni che mi hanno soddisfatto e sceglieremo la migliore. Andiamo in campo con la voglia di vincere".