Il Chievo affronterà il Bologna al Dall'Ara domenica alle 15. Rolando Maran ha detto la sua sulla sfida: "Vogliamo continuare su questa strada. Facendo risultato a Bologna, metteremo ancora di più in luce la vittoria in casa contro l’Empoli. La continuità delle volte, vale molto di più dei punti che fai". E riguardo le assenze: "Rientrano Dainelli, Meggiorini e De Guzman, non ci sarà Gakpé". Inglese è in grandissima forma e il tecnico non può che confermarlo: "La crescita di Inglese è stata continua, ha un grande potenziale ed il ritorno al goal l’ha motivato ancora di più. Ci sono i presupposti per far sì che arrivi facilmente alla doppia cifra".