Rolando Maran, allenatore del Chievo, parla ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta con il Torino: "Veniamo da un periodo negativo, siamo un po' in difficoltà, anche se oggi al di là del risultato ho rivisto lo spirito giusto. Gli episodi non ci girano molto a favore, va così. La squadra ha lottato e questo è il giusto presupposto per uscire fuori dal momento delicato. Siamo dispiaciuti, ma i tifosi devono capire che questa è la stessa squadra che ha regalato soddisfazioni fino a marzo e va sostenuta. Abbiamo qualche calciatore non in grande condizione e questo non ci permette di andare al massimo".