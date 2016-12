L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato alla vigilia della sfida con la Sampdoria: "Hetemaj è ancora non convocabile, non sarà della partita domani. Sul campo potevamo avere qualche punto in più, ma siamo orgogliosi di quelli che abbiamo. Vogliamo continuare come nelle ultime partite. Pellissier? Siamo tutti felici per lui, è un esempio e un uomo squadra. Si è meritato di entrare nella storia. Gamberini sta facendo molto bene, ho centrali di grande livello e durante l'anno è normale che ci siano degli avvicendamenti. Gli attaccanti? Le occasioni per segnare le creiamo sempre, spesso siamo stati sfortunati. Creano occasioni e sono sempre attivi, questo è l'importante. Rigoni? Mi dispiace non trovi spazio in questo momento, come anche per altri giocatori, ma purtroppo devo fare delle scelte. Birsa? Mi fa piacere sia cresciuto così tanto, sta avendo un raggio d'azione diverso rispetto a prima: sa quando deve abbassarsi e quando rimanere sulla linea degli attaccanti. Anche fisicamente sta benissimo. De Guzman? Mi piace avere tanti giocatori offensivi in campo, anche lui è cresciuto molto sotto il profilo dell'intensità".