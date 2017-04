L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "Quando perdi non sei mai contento, ma abbiamo fatto una partita di contenimento, cercando poi di ripartire. La Juve ha sbloccato subito la gara con una grande giocata, poi è stato difficile recuperare, ma siamo rimasti in partita. Ho rivisto l'atteggiamento giusto che non avevamo avuto nelle gare precedenti. Squadra con poche motivazioni perché già salva? Mi infastidisco quando sento parlare di mancanza di motivazioni: dobbiamo spingere fino in fondo per migliorare la classifica, anche se abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo. Io pronto per la panchina di una grande? Uno gioca sempre per vincere il più possibile, ma non vuol dire che voglio cambiare squadra, era solo un discorso da allenatore. Io faccio il mio lavoro dando il massimo in ogni situazione. Non voglio fare nessuna richiesta alla società, ho solo risposto a una domanda in conferenza sul fatto di voler lottare per altri obiettivi".