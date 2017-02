Rolando Maran, tecnico del Chievo, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al termine della sfida contro il Sassuolo: "Non era semplice. In settimana a Bologna abbiamo visto che non è sempre facile gestire la superiorità numerica. Abbiamo subito gol su un cross, ma non ci siamo disuniti. Abbiamo cercato di aggirare la loro difesa con pazienza, senza foga. Sono felice per Inglese: lavora ogni giorno al massimo per migliorarsi e gli va dato merito. Se li è andati a cercare questi tre gol, e dopo aver sbagliato un rigore. È stato lucido. Per la testa che ha può fare grandi cose"