Rolando Maran, allenatore del Chievo, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Genoa. "E' un momento delicato, si sperava in un finale diverso. Domani mattina faremo un'analisi attenta per approcciare una settimana delicata. In questo momento occorre restare lucidi, dobbiamo avere ben chiaro il modo di approcciare il nostro lavoro. Questo momento sta pesando sulla testa dei giocatori, non riusciamo a tradurre la voglia di fare bene in campo. Dobbiamo cercare di liberarci di questo momento con la partecipazione di tutti. E' vero che abbiamo avuto tante assenze, abbiamo la fortuna di avere un'altra settimana di lavoro per prepararci al meglio".