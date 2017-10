Queste le dichiarazioni di Rolando Maran, tecnico del Chievo, ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Abbiamo avuto lo stesso atteggiamento del Sassuolo, meglio nel primo tempo ma ho visto la voglia e la fame di voler raggiungere il risultato. Dobbiamo raggiungere in fretta la salvezza poi si vedrà. Una città come Verona con due squadre in Serie A è onorevole, sarà una festa per la città e ben venga questo derby".