Chievo ko contro il Crotone, Rolando Maran non vuole sentir parlare di motivazioni minori: "Se fosse così sarebbe un errore - ha detto il tecnico a Radio Due - Siamo stati troppo spenti, troppo altalenanti. Non va bene, dobbiamo rimboccarci le maniche e affrontare la sfida con la Juventus. Bisogna analizzare e archiviare la sconfitta di oggi. Poi dobbiamo ripartire con il piede giusto. Seculin? Sorrentino ha fatto bene fino a questo momento, ma volevo dare spazio anche a Seculin che sta dimostrando di meritarselo durante gli allenamenti. Difesa? Non riusciamo a fare quello che facevamo prima. Ci allunghiamo troppo e siamo di conseguenza vulnerabili e lo stiamo pagando a caro prezzo. Il blocco dei difensori? Ce l’hanno fatta fino a poco tempo fa, non c’entra nulla l’età. Credo che sia una questione di squadra. In questo momento stiamo subendo goal, ma l’ età non è una giustificazione. Dobbiamo essere più compatti e occupare meglio gli spazi".