Alla vigilia della sfida con l'Inter, Rolando Maran, tecnico del Chievo, parla in conferenza stampa : "E' stata una settimana molto corta a causa delle tre partite in sei giorni. La squadra sta bene, ha recuperato, ci alleneremo anche domani mattina ma non ci sono stati problemi particolari. Le due gare sono state smaltite bene, ma è chiaro che avere un giorno in più sarebbe stato meglio. Inter? Ha fatto un suo percorso, adesso ha trovato la sua quadratura con Pioli. Sono reduci da quattro vittorie consecutive e i risultati parlano chiaro. E' un'Inter con idee chiare e una sua efficacia. L'affrontiamo nel suo momento migliore, l'avrei voluto evitare ma ne prendiamo atto. Venderemo cara la pelle, come sempre fatto".