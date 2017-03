L'allenatore del Chievo, Rolando Maran ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Essere apprezzato da altri club è sempre un motivo di orgoglio, poi è normale per un professionista avere delle ambizioni e poter competere per posizioni di prestigio. Il mio obiettivo personale? Continuare a fare bene ovunque io possa essere, mi sento gratificato dove mi lasciano fare il mio mestiere senza ingerenze".



"Campedelli? Tra me e il patron c'è sempre stato un dialogo aperto e leale, mai un dissapore. Poi mi sembra giusto che ognuno esponga le proprie opinioni, da un confronto possono nascere idee nuove e magari azzeccate".