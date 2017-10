Riccoardo Meggiorini, attaccante del Chievo, ha parlato al sito ufficiale gialloblu: "Sono contento del ritorno in campo. La condizione deve tornare, ma non ho avuto nessun dolore o fastidio. Ero tranquillo, senza paura. Sono stati cinque mesi e mezzo duri. Un inizio difficile, ma poi è andato tutto in discesa. Tutto il gruppo mi ha sostenuto e li ringrazio. Mi sono stati vicino da subito: squadra, staff, mister, presidente... tutti importanti per me. Devo abituarmi pian piano a prendere qualche botta, il calcio è anche questo. La condizione arriverà presto.Ho visto un buon Chievo in questo inizio di campionato, anche quando non abbiamo vinto. Se continuiamo così, la strada è quella giusta. Devo fare i complimenti ai miei compagni. Sono motivato, voglio far bene e far gol, poi raggiungere il nostro importante obiettivo della salvezza".