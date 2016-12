Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona, ha parlato a Sky Sport: "Finché la mia testa avrà voglia e reggerà continuerò a giocare. Spero di continuare ancora a lungo, anche se lo scorso anno ho avuto qualche difficoltà e lì la testa per poco non ha mollato. Chi mi dava per finito si è sbagliato di grosso. So che non sarà così per sempre ma mi godo il momento. Ho un anno e mezzo di tempo per cercare di raggiungere qualcuno più in alto di me. Il presidente è una bella persona, deciderò io quando sarà il caso di smettere, voglio essere a posto fisicamente. Sono partito dal basso, ho giocato in C, poi in B e ho esordito a 23 anni in Serie A. Non sapevo come sarebbe andata, la fortuna è stata quella di essere arrivato in una piccola realtà. tutti hanno creduto in me e ho fatto una bella carriera. Già al primo gol in A ero felicissimo, averne segnati 100 è incredibile".