Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona, ha parlato alla tv ufficiale della società gialloblù in vista della sfida con il Milan: "Qui si sta bene, si vive bene e qualunque cosa di cui hai bisogno c’è. La dimostrazione di questo è che molti giocatori, dopo aver giocato sia nel Chievo che nell’Hellas, sono rimasti a vivere a Verona. Mi ricordo che, quando sono arrivato, potevo passeggiare ovunque e nessuno mi riconosceva. Adesso, dopo sedici anni passati qui, mi riconoscono ma hanno rispetto della mia persona e questa è una delle cose belle di Verona. Mi auguro di rientrare già sabato con il Milan. Oggi ho fatto la risonanza, mi dirà poi il dottore se potrò rientrare in gruppo e quindi essere disponibile per sabato. La più bella vittoria del Chievo al Bentegodi tra le cento conquistate in A? Fa sempre piacere vincere e quindi le sceglierei tutte. Se proprio devo dirne una, dico quella col Torino: il mio terzo gol in massima serie l’ho segnato contro la squadra che non ha creduto fino in fondo in me e con la maglia di quella che invece crede ancora in me. Il presidente ogni anno ci ricorda che a Milano col Milan non abbiamo mai vinto: credo che abbia in mente qualcosa nel caso in cui riuscissimo in tale impresa. Mi piacerebbe vincere a San Siro: io non ci sono mai riuscito dato che, quando il Chievo ha battuto l’Inter in trasferta, io non c’ero