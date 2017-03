L'attaccante del Chievo, Sergio Pellissier, è intervenuto a Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati. Tanti i temi toccati dal capitano gialloblu: "Se sono il Totti del Chievo Verona? Con un po' di qualità in meno... Non so se potrei accettare le panchine come Totti, la mia forza è voler giocare a tutti i costi. Smettere? Ho ancora un anno di contratto non ci penso ancora. Speriamo il fisico regga. Se dovesse venir meno la voglia di giocare sempre lascerei il calcio, ma non è ancora arrivato il momento".



SALVEZZA - "Il Chievo Verona ha sempre fatto squadre senza fenomeni, ma di uomini veri. Da quando sono in Serie A servivano sempre almeno 34 punti, quest'anno potrebbero bastarne 30. Non ho mai visto un campionato con questo distacco tra le ultime tre e le altre".



OBIETTIVI - "Vogliamo finire alla stragrande e migliorarci, finire tra le prime 10 anche se non è facile. Bisogna trovare gli stimoli, altrimenti rischi di buttar via quello che stai facendo".



MARCATORI - "Per la classifica marcatori tifo Belotti, ma con Dzeko, Icardi e Higuain la scelta è durissima. Belotti può ancora migliorare tantissimo e già adesso in questo momento è tra gli attaccanti più completi".



SPAL - "La Spal in Serie A? Sto facendo il tifo per loro, sarebbe bellissimo giocarci contro".