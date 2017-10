Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo Verona, è intervenuto prima del match contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium:



Teme la Fiorentina?



"Sarà una partita interessante, questo è un buon periodo. Sarà un test importantissimo per la nostra squadra".



Come mai il Chievo va meglio in trasferta che in casa?



"Abbiamo avuto due avversari molto forti e nel momento migliore come Atalanta e Lazio. Solamente questa può essere la valutazione. Siamo interessati a capire a che punto siamo, la squadra si allena bene, il mister propone cose molto interessanti".