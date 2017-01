Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Un peccato perché siamo venuti a San Siro per giocarci la partita, siamo andati in vantaggi, poi sapevamo che non sarebbero stato semplice continuare a colpire l'Inter. Su Perisic l'ho presa di faccia, mi è passata tra le braccia e l'ho presa in pieno viso. A quel punto pensavo davvero che non avrei preso neanche un gol stasera, poi è arrivato Icardi che ha fatto un gran gol".