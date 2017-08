Giornata speciale quella di oggi in casa ChievoVerona! La società del presidente Luca Campedelli comunica infatti ben cinque rinnovi di cinque pedine preziose del club gialloblù.



Quattro di queste pedine sono giocatori che la Serie A e soprattutto questa squadra la conoscono bene e negli ultimi anni hanno contribuito, chi con assist, chi con gol e chi con le sue giocate, alle salvezze del ChievoVerona ottenute al termine di splendidi campionati.



Fabrizio Cacciatore, Lucas Castro, Ivan Radovanovic e Valter Birsa vestiranno ancora la divisa gialloblù e rafforzano così il legame per molti anni ancora!



Un altro rinnovo in casa gialloblù arriva da un giovane, che con questa maglia ha già compiuto una straordinaria impresa con la conquista del tricolore con la formazione Primavera, che in una calda notte di giugno nel 2014, a Rimini, ha alzato il trofeo più prestigioso di categoria.

Si tratta dell’attaccante Kevin Yamga, rientrato quest’anno dopo le stagioni in prestito a Siena e Arezzo!



Queste le nuove date di rinnovi dei cinque gialloblù e i loro dati statistici con la maglia del ChievoVerona:



FABRIZIO CACCIATORE:

Cacciatore ha prolungato il suo contratto con la società gialloblù per altri tre anni. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2020.



I NUMERI DI FABRIZIO:

Presenze: 60 (58 in Serie A e 2 in Tim Cup)

Gol: 2 (in #ChievoPalermo stagione 2015/2016 e #UdineseChievo stagione 2016/2017)



IVAN RADOVANOVIC:

Radovanovic ha prolungato il suo contratto con la società gialloblù per cinque anni. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2022.



I NUMERI DI IVAN:

Presenze: 130 (125 in Serie A Tim e 5 in Tim Cup)

Gol: 2 (1 in Serie A Tim e 1 in Tim Cup)



LUCAS CASTRO:

Castro ha prolungato il suo contratto con la società gialloblù per tre anni. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2020.



I NUMERI DI LUCAS:

Presenze: 70 (67 in Serie A Tim e 3 in Tim Cup)

Gol: 9 (8 in Serie A Tim e 1 in Tim Cup)



VALTER BIRSA:

Birsa ha prolungato il contratto con la società gialloblù per altri quattro anni. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2021.



I NUMERI DI VALTER:

Presenze: 109 (105 in Serie A e 4 in Tim Cup)

Gol: 13 (tutte in Serie A)



KEVIN YAMGA

Yamga ha prolungato il suo contratto con la società gialloblù per altri tre anni con opzione per altri due. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2020.



I NUMERI DI YAMGA

Campione d’Italia con la formazione Primavera nella stagione 2013/2014. Un gol decisivo nella semifinale giocata contro la Fiorentina e un futuro tutto da scrivere con il ChievoVerona.