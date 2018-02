Chievo Verona-Genoa 0-1



Sorrentino 5,5: qualche insicurezza nelle uscite alte e nell'occasione del gol.



Depaoli 5: partita molto sofferta soprattutto nel contenimento di Laxalt. Poca spinta in avanti.



Bani 6,5: continua il processo di crescita di questo giovane. Attento nelle chiusure, uno dei migliori in campo.



Gamberini 6: gara giocata con attenzione soprattutto sugli anticipi.



Gobbi 6: qualche errore di precisione ma nel complesso sufficiente.



Giaccherini 5,5: ancora poco inserito negli schemi di Maran, fa fatica a trovare gli spazi giusti.

(58' Castro 6: condizioni non del tutto perfette ma fa il suo.)



Radovanovic 6,5: bene soprattutto in fase difensiva e nelle ripartenze.



Bastien 5: ci prova ma pecca anche lui nella precisione, vanificando spesso ciò che crea.



Birsa 6,5: tenta in tutti i modi di costruire il gioco ma il poco movimento delle punte non gli rende la vita semplice.

(78' Gaudino: s.v.)



Inglese 5: partita da dimenticare che conferma un periodo negativo per lui.

(60' Pellissier 5,5: troppo poco per il capitano. )



Meggiorini 5: praticamente assente si perde tra le maglie avversarie.





All. Maran 5,5: Chievo troppo contratto non riesce a pungere in attacco. Maran deve lavorare anche nella concentrazione.