Chievo Verona-Lazio 1-2



Sorrentino 6: cerca di controllare con attenzione la porta durante la partita.Incolpevole sui due gol subiti.



Cacciatore 6: inizia bene, poi la condizione fisica cala, complice anche i carichi di lavoro ancora freschi.



Dainelli 5,5: si fa troppe volte sorprendere sulle palle alte di Milinkovic-Savic e soffre la velocità di Immobile soprattutto nei minuti finali.

(dal 75' Cesar 5,5: cerca di arginare le ripartenze avversarie ma non fa più del suo sostituto.)



Gamberini 6: cerca di fare il suo, provando spesso l'anticipo sull'avversario. Poche sbavature ma ancora non al meglio.



Gobbi 6: una prestazione in salita. Meglio in fase offensiva dove si rende pericoloso soprattutto nel finale con un colpo di testa a fil di palo.



Castro 7,5: migliore in campo per i gialloblù. Qualità e quantità, spesso vincente nei contrasti su Caicedo: un esempio per i compagni.



Radovanovic 6: partita suffieciente, senza troppe esaltazioni. Gioca semplice, senza però osare.



Hetemaj 6,5: grande carattere sia in fase offensiva sia in ripiegamento. A volte cerca qualche soluzione troppo complicata, ma nel complesso più

che sufficiente.



Birsa 5,5: partita giocata a sprazzi. Nel primo tempo quasi sempre al centro dell'azione, mentre nella ripresa scompare tra le maglie laziali.



Pucciarelli 6,5: buona la prima al Bentegodi. L'intesa con Inglese sembra essere cosa ormai collaudata e i suoi inserimenti sono fondamentali.

(dall' 80' Garritano: s.v.)



Inglese 5,5: poche volte pericoloso, si defila troppo lontano dall'area di rigore.

(dall' 85' Pellissier: s.v.)





All. Maran 6: una prestazione comunque soddisfaciente per il Chievo, che perde solo nel finale. Condizione fisica in miglioramento, soprattutto per i giocatori più fisici.