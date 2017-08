Udinese-Chievo Verona 1-2



Sorrentino 6: forse poteva fare qualcosa in più sul gol, per il resto una buona prova.



Cacciatore 6: riesce ad arginare bene Pezzella e ha la fortuna di trovare un Jankto ancora appannato.



Dainelli 6,5: la fa da padrone con Lasagna che praticamente non gli scappa mai.



Gamberini 6: costringe Thereau ad uscire dall'area per trovare spazi.



Gobbi 6: dalla sua parte giostra De Paul che nella prima frazione lo sfila a più riprese, poi cresce nella ripresa.



Castro 6,5: una spina nel fianco contintua per i giocatori di fascia friulani, delneri prova a cambiare gli interpreti per contenerlo.



Radovanovic 6: soffre più di tutti in mezzo al campo, soprattutto la fisicità di Hallfredsson.



Hetemaj 6: si ritrova più a coprire che a spingere, ma lo fa bene e in diverse occasioni intrappola la manovra friulana.



Birsa 7,5: mette a segno un gol dalla distanza di rara bellezza, ma anche senza la rete è lui il giocatore su cui ruota tutta la manovra del Chievo.



(79' Rigoni s.v.)



Inglese 6,5: parte da titolare e fa capire da subito che è la punta di riferimento, tanto movimento ed è il più pericoloso oltre alla rete segnata.



(88' Pellissier s.v.)



Pucciarelli 5: scompare spesso dalle dinamiche di gioco, deve riuscire a trovare l'intesa con il compagno di reparto.



(75' Garritano s.v.)





All. Maran 6,5: buona la prima, la sua squadra è messa bene in campo e mette costantemente l'Udinese alle corde.