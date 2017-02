Chievo Verona-Pescara 2-0



Sorrentino 6.5: primo tempo di grande spessore per l'estremo difensore clivense. Bella la parata sulla conclusione di potenza di Memushaj, respinta con un grande riflesso. Secondo tempo meno chiamato in causa, grazie anche alla prova dei suo compagni di reparto.



Cacciatore 6.5: super lavoro per il numero 29 gialloblù, che si supera sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Belli i suoi affondi sulla fascia che creano sempre la superiorità numerica quando il Chievo cerca di sfondare dalla sua parte.



Dainelli 6: una partita sufficiente la sua, senza alti ne bassi. A volte si fa trovare con qualche istante di ritardo sulle chiusure alte, anche se comunque non crea

pericoli per la propria difesa.



Spolli 6.5: un mastino della sue difesa, copre sempre con ottimo tempismo gli attacchi del Pescara e lavora bene negli anticipi.



Gobbi 6: si fa scappare un po' di volte Caprari, facendolo accentrare pericolosamente verso l'area clivense, ma nel complesso positiva la sua gara.



Castro 7.5: Si rende molto pericoloso in più occasioni, soprattutto ad inizio ripresa dove va vicino al gol in ben due occasioni. Scatenato anche negli affondi sulla fascia, che creano sempre pericolosità per la difesa abruzzese grazie ai suoi cross per gli attaccanti, fino al momento

del gol personale.

(dal 78' Izco: s.v.)



De Guzman 6.5: si conferma in un ottimo momento di forma: precisione nei passaggi e molta intraprendenza nelle giocate.



Hetemaj 6.5: ci mette il fisico nei contrasti a centrocampo e questo gli permette di vincere spesso i duelli sia contro Memushaj sia contro Benali.



Birsa 7: ottima partita anche per il centrocampista sloveno, incoronata da un bel gol. Si conferma uomo chiave per Maran, visto che quando Birsa è in partita, il Chievo si rende sempre pericoloso per le difese avversarie.

(dall' 89' Kiyine: s.v.)



Meggiorini 6.5: combatte e dimostra una grande voglia di trovare il gol.



Inglese 5: non è una delle sue migliori giornate. Vero che viene poco servito ma anche vero che fa davvero poco per rendersi pericoloso con gli inserimenti a cui ci ha sempre abituati.

(dal 45' Gakpe 5.5: entra per fare ci che il suo compagno non è riuscito a fare, ma non si dimostra all'altezza. Poco propositivo, non si rende troppo pericoloso per i difensovi del Pescara.)





All. Maran 6.5: ottima partita del Chievo, che si rialza immediatamente dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste partite sono fondamentali per consolidare una posizione del tutto rispettosa.