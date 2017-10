Chievo Verona-Fiorentina 2-1



Sorrentino 6,5: miracoloso al 42' del primo tempo quando devia in angolo un colpo di testa quasi perfetto di Simeone.



Tomovic 6: nel primo tempo si fa sfuggire troppe volte il giocatore avversario, dandogli sempre troppo spazio. Maran poi lo mette sull'altra fascia e fa meglio.

(dal 64' De Paoli: s.v.)



Dainelli 6,5: bella prova del numero 3 clivense, molto attento nelle chiusure alte.



Gamberini 6,5: chiude tutti gli spazi e concede poco agli avversari.

(dal 71' Cesar 6,5: entra immediatamente in partita combattendo soprattutto sulle palle alte e nei raddoppi.)



Cacciatore 7: altra grande prova del numero 29, punto fermo di una difesa che funziona.



Birsa 7: quando Birsa è in giornata il Chievo dimostra di saper far molto male. Ci impiega un pò ad entrare in partita ma quando lo fa i gialloblù velocizzano la manovra soprattutto sulle fasce.

(dal 73' Bastien 6: sufficiente quest'oggi. Ha provato soprattutto nei contropiedi veloci, senza però far male.)



Radovanovic 6: partita di grande fisico. Qualche ammunizione di troppo hanno sporcato la sua prestazione.



Hetemaj 6,5: belli i suoi affondi sulla fascia che generano spesso cross pericolosi per la difesa viola.



Pucciarelli 7: grande lavoro in attacco, anche se non ha trovato la via del gol. Prezioso soprattutto di sponda per liberare le incursioni sulle fasce.



Castro 8: il migliore in campo, non solo per la sua doppietta ma soprattutto per il grande lavoro fatto sulla propria fascia. Tecnica, corsa e grande condizione fisica hanno contraddistinto una gara perfetta.



Inglese 6: un pò in ombra oggi, ma si dà da fare con grande impegno.





All. Maran 7: è un Chievo che funziona, in grande forma fisica. Il gioco sulle fasce è stato esaltato da un Birsa in ottime condizioni.