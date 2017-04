Seculin 6,5: Maran gli regala la gioia di scendere in campo da titolare in questa partita e lui lo ripaga con una prestazione positiva. Prodigioso su di un paio di conclusioni ravvicinate, incolpevole sui due gol subiti. Si è dimostrato comunque una valida soluzione anche per il dopo-Pellissier.



Frey 5.5: non entra mai del tutto in partita, con poche proposizioni in fase offensiva. In difesa si lascia andare in qualche errore di troppo soprattutto nel primo tempo.



Dainelli 5,5: ha provato a tener a galla il suo reparto, soprattutto sulle numerose incursioni di Falcinelli, ma se lo perde nel momento più importante della partita, quando il Crotone prova il tutto e per tutto, non chiudendolo a dovere e lasciandolo tirare.



Gamberini 5,5: giornata opaca per il difensore bolognese, che soffre la velocità degli attaccanti avversari. Dopo il pareggio è più concentrato, facendo un lavoro più concreto.

(64' Spolli 6: da poco apporto rispetto al suo compagno.)



Cacciatore 6: primo tempo giocato a buoni ritmi, ma si perde nel secondo tempo nel momento più importante della partita, perdendo troppi palloni e non riuscendo a vincere i contrasti più importanti per la manovra gialloblù.



Castro 6,5: una partita più che sufficiente. Combatte su ogni pallone e si propone sempre quando l'azione è nella metà campo avversaria. Suo il cross che porterà al pareggio di Pellissier, realizzato nel miglior modo possibile.



Radovanovic 6: si perde nel primo tempo, non riuscendo a trovare la posizione più congeniale. Nella ripresa migliora, andando spesso al contrasto con Nalini.



De Guzman 5: non una delle sue uscite migliori. Un po' spento, commette più di un errore quando è chiamato ad innescare gli attaccanti.



Birsa 5,5: non particolarmente in forma nemmeno il numero 23 clivense, poco reattivo nei passaggi e spesso chiuso tra le maglie rossoblù.

(55' Meggiorini: s.v.)



Pellissier 6,5: da vecchio leone qual'è, dimostra ancora una volta tutta la sua forza. Il capitano è l'anima di questo Chievo anche oggi, riuscendo a brillare nel momento giusto. Riapre la partita con un gran colpo di testa, risvegliando tutta la sua squadra.



Inglese 5,5: meno propositivo del solito, si nasconde e non risulta pericoloso per gli avversari.

(83' Gakpe: s.v.)





All. Maran 5,5: oggi il Chievo si rende pericoloso solo per una ventina di minuti dopo il pareggio di Pellissier. Per il resto troppa poca concentrazione, forse appagati troppo da una classifica stabile.