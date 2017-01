Chievo Verona-Atalanta 1-4



Sorrentino 5: dopo il primo gol a freddo subito, cerca di tenere a galla i suoi anche se l'impresa diventa sempre più titanica. Sul terzo gol compie una prodezza da terra ma risultata inutile visto che il rimpallo finisce proprio sui piedi di Conti.



Frey 4,5: non entra mai in partita e si procura un giallo evitabilissimo. Lento nei contrasti e poco reattivo nelle chiusure: una gara sicuramente da dimenticare.



Dainelli 5,5: cerca di contrastare la velocità degli attaccanti neroazzurra ma senza ottenere molti risultati. Il suo fisico lo aiuta sulle palle alte, riuscendo a vincere dei contrasti importanti anche in zona d'attacco.



Gamberini 5: fatica ad entrare in partita, dimostrando peraltro una forma non al 100%.



Gobbi 5: Gomez lo manda a vuoto con le sue giocate e il numero 19 gialloblù deve sempre rimediare in extremis. Poco presente in fase offensiva, complice il gioco troppo schiacciato nella propria metà campo della sua squadra.



Castro 5: cerca di sganciarsi in avanti ma viene chiuso prontamente dai centrocampisti bergamaschi.



Radovanovic 5,5: la sua gara non parte bene ma prova a riscattarsi soprattutto nel secondo tempo, entrando di più nel gioco.



De Guzman 4,5: brutta la sua prestazione quest'oggi, troppo in ombra nelle trame della manovra gialloblù. Più volte poco reattivo, si fa rubare il pallone con troppa ingenuità: giustamente sostituito da Maran all'inizio del secondo tempo.

(dal 46' Bastien: s.v.)



Birsa 6,5: in questa brutta giornata per il Chievo, il numero 23 è quello che brilla di più. Tenta di inventare delle giocate pericolose per innescare i propri attaccanti, soprattutto con verticalizzazioni veloci.

(dall'86' Kiyine: s.v.)



Meggiorini 5,5: si allarga spesso sulla fascia per provare a scardinare un'organizzatissima difesa neroazzurra, ma con pochi risultati. Il suo fisico lo aiuta nei contrasti aereii in aria ma non si rende troppo pericoloso.

(dal 46' Floro Flores 5,5: entra e prova a ravvivare l'attacco gialoblù, senza trovare troppe pericolosità.)



Pellissier 6: lotta sui pochi palloni utili che vengono serviti dai propri centrocampisti. Trova il gol 102 della propria carriera su di una sponda aerea di Floro Flores, anche se la sua posizione è viziata da una posizione di netto fuorigioco.





All. Maran 5: Chievo a dir poco disastroso quest'oggi, sovrastato in tutti i reparti da un'ottima Atalanta. Si doveva forse rischiare più una marcatura ad uomo, contro una squadra messa in campo in modo pressochè perfetto da Gasperin.