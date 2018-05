Chievo Verona-Crotone 2-1



Sorrentino 6: non si trova particolarmente impegnato ma è attento sui tiri da fuori.



Cacciatore 6,5: gara di grande corsa e sacrificio. Si deve arrendere ad uno stiramento.

(77' Bani: s.v.)



Dainelli 6,5: molta attenzione nelle chiusure, si dimostra sicuro.



Tomovic 6,5: bene negli anticipi e sui palloni alti, poche volte in difficoltà.



Gobbi 7: grande gara, giocata con molta attenzione sia in fase difensiva che in contropiede.



Rigoni 6: qualche distrazione in disimpegno ma in generale gara sufficiente.

(56' Bastien 5,5: un pò fuori dal gioco, si fa poco vedere.)



Radovanovic 6,5: favorisce lo sviluppo del gioco e lotta bene con il fisico.



Hetemaj 5,5: qualche imprecisione in fase difensiva, perde palloni elementari.



Birsa 7: gol e una delle migliori prestazioni in stagione. Verticalizza e vuole sempre essere al centro della manovra.



Inglese 5: partita sottotono. Poche volte si rende pericoloso.

(71' Stepinski 7: entra e segna un gol che nei minuti finali si dimostrerà decisivo, dimostrando un'ottimo approccio.)



Giaccherini 6,5: corre molto e cerca sempre l'assist vincente.





All. Dana 6,5: contro ogni pronostico, cambia mentalità alla squadra ed è grazie a questo che il Chievo centra una vittoria importantissima.