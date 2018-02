Chievo Verona-Cagliari 2-1



Sorrentino 6: sul gol subito è poco colpevole, mentre quando è chiamato in causa molto attento e provvidenziale.



Cacciatore 6: buona fase difensiva e attento sulle discese in contropiede avversarie.



Bani 6: ancora un'altra buona prestazione di questo giovane sempre più in crescita. Piccola disattenzione in occasione del gol del Cagliari.



Gamberini 6,5: ottimo lavoro di contenimento e di chiusura sui palloni alti.



Gobbi 6: lavora bene anche in fase propositiva, cercando spesso la sovrapposizione.



Castro 5,5: un pò fuori dal gioco, pecca di reattività e di qualche errore tecnico.

(88' Dainelli: s.v.)

Radovanovic 6,5: parte compassato poi diventa uno dei migliori in campo. Fa sentire il fisico e lavora bene in fase di interdizione.



Hetemaj 6: belle proposizioni in avanti che lo portano ad essere l'uomo in più per i cross in area.



Birsa 6: sicuramente una prestazione migliore rispetto a quelle fatte vedere nelle ultime partite. Può comunque fare meglio.

(70' Giaccherini 7: migliore in campo insieme a Inglese. Si prende la squadra in mano quando entra e firma un gran gol da punizione.)



Inglese 7: si muove tanto e firma un bellissimo gol.



Pucciarelli 5: praticamente inesistente in campo. Maran cerca di dargli più tempo per far qualcosa ma non riesce.

(60' Meggiorini: 6 giocate semplici ma efficaci.)





All. Maran 6: Chievo che cerca di scacciare la crisi con una bella vittoria e soprattutto una prestazione convincete.