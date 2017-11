Chievo Verona-Napoli 0-0



Sorrentino 6,5: molto attento sulle conclusioni da fuori di Insigne e sui palloni alti.



Cacciatore 6,5: attentissimo contro Insigne. Concede pochi spazi e chiude bene in velocità.



Tomovic 6,5: prestazione più che buona, soprattutto nella chiusura di tutti gli spazi.



Gamberini 6,5: attento in fase difensiva, propositivo in quella offensiva, quando è chiamato al gioco aereo.



Gobbi 7: annulla praticamente ogni giocata di Callejon, sapendo la pericolosità dell'avversario.



Depaoli 6,5: meritati gli applausi a fine di una gara giocata con attenzione nonostante l'avversario di fronte. Una giovane promessa in netta crescita.

(dal 76' Bastien:s.v.)



Radovanovic 6,5: grazie alla sua esperienza si piazza al centro del gioco del Napoli per fermarne le trame. Grande lavoro.



Hetemaj 6: duello con Hamsik difficile, ma fa il suo per arginarlo.



Castro 6: più difesa che attacco per il Pata, che comunque non delude.



Birsa 5: non incide come sa fare, rimanendo troppo in ombra.

(62' Meggiorini 6: meglio del compagna, anche se si dedica principalmente alla fase difensiva.)



Inglese 5,5: pochi palloni giocabili dalle sue parti, anche se cerca di lottare come può.

(dal 85' Stepinski: s.v.)





All. Maran 7: una partita studiata nei minimi dettagli. Era difficile invertire la rotta con il Napoli dopo 8 gol subiti delle precedenti partite, ma il Chievo sembra aver trovato la solidità perduta.