Chievo Verona-Napoli 1-3



Sorrentino 5: sul primo gol parte forse un po' in ritardo anche se il tiro di Insigne ha preso una parabola quasi perfetta. Una partita comunque non facile per lui visto che il Napoli si riversava spesso nella propria area.



Cacciatore 5,5: Insigne gli rende la vita assai difficile quest'oggi e il numero 29 soffre molto la sua velocità e la sua tecnica.



Spolli 5: la supremazia tecnica del Napoli è evidente, anche se questo non giustifica le troppe disattenzioni in chiusura.



Gamberini 5,5: troppo lento e poco reattivo. Pavoletti spesso riesce ad arrivare prima sui palloni alti, anche se poi non li indirizza con precisione.



Gobbi 6: cerca di chiudere come può le avanzate del Napoli dalla sua parte e in qualche occasione riesce ad arginare bene Callejon lanciato dai suoi compagni.



Izco 5,5: si propone spesso sulla sua fascia ma pecca di precisione quando è chiamato al cross.



Radovanovic 5: non riesce a fare quello che vorrebbe, troppo ingabbiato tra le morse dei difensori partenopei.

(dal 45' Meggiorini 6,5: il suo bel gol è come una sveglia per i suoi, che cambiano nettamente atteggiamento. Premiata la sua voglia di lottare anche con il passivo di tre gol.)



Hetemaj 5,5: manca il guizzo e la precisione in più per rendere pericolose le sue azioni.



Birsa 6.5: il migliore dei suoi. Per tutti i 90' lotta e si propone con continuità, trovandosi sempre al centro della manovra.



Castro 4,5: praticamente mai in partita, lascia tutto il lavoro a Birsa. Giusta la sostituzione di Maran.

(dal 64' De Guzman 6: entra subito in partita facendo ciò che doveva fare il suo compagno.)



Inglese 6: inizio di gara non semplice per l'attaccante clivense ma migliora soprattutto dopo la mezzora. Sua la palla gol del primo tempo.

(dal 71' Gakpe 6: altra buona prestazione del giovane gialloblù che cerca di entrare in velocità negli spazi della difesa napoletana.)





All. Maran 6: il Napoli sicuramente è di un'altra categoria, anche se il Chievo ha provato a riaprirla nei minuti finali. Questo grazie agli ottimi cambi dell'allenatore, tutti azzeccati.