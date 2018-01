Chievo Verona-Udinese 1-1



Sorrentino 6: incolpevole sull'autogol subito, viene impegnato poco in parate decisive.



Cacciatore 6: bene soprattutto nel primo tempo, poi si propone con meno continuità.



Tomovic 5,5: combina la frittata allo scadere del primo tempo con un autogol evitabile. Cerca di riscattarsi e nel secondo tempo chiude meglio le ripartenze avversarie.



Bani 6: alla sua prima in serie A non delude e si dimostra attento fin da subito. Un'altra bella scoperta per il Chievo.



Gobbi 6: qualche sbavatura nei passaggi corti che a volte potevano costare caro, ma nel complesso prestazione positiva.



Bastien 7: migliore in campo sia per qualità nelle giocate sia per intensità e voglia di farsi vedere.



Radovanovic 6,5: gran gol che porta in vantaggio il Chievo, poi qualche errore di troppo nelle ripartenze sporcano un pò la prestazione.



Hetemaj 6: giocate semplici ma efficaci, senza strafare.



Birsa 6: bel primo tempo, poi si spegne nella ripresa, un pò come la squadra in generale.

(90' Leris: s.v.)



Stepinski 6: la voglia c'è, manca più precisione in area di rigore per fare il salto di qualità.

(68' Pellissier 5,5: non incide sulla gara, poco servito dai compagni.)



Pucciarelli 6: meglio il primo tempo dove è sicuramente più propositivo.

(75' Garritano: s.v.)





All. Maran 6: Chievo che gioca un primo tempo di grande livello, poi si spegne nella ripresa, complice l'autogol inaspettato. Un punto però sicuramente per ripartire.