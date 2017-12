Crotone-Chievo Verona 1-0



Sorrentino 6,5: dopo gli straordinari di domenica scorsa contro la Roma pensa di passare un pomeriggio di rigenerante solitudine ma, pronti via, Stoian gli fa capire che le vacanze sono ancora lontane. Anche oggi decisivo in almeno due episodi. Col gol non c’entra nulla.



Cacciatore 5: il terzino/ballerino/youtuber dimentica di fare l’unica cosa utile per un difensore, marcare l’attaccante avversario. Si perde Budimir nell’azione dell’1-0. Distratto.



Dainelli 5,5: il ‘rapporto di coppia’ con Gamberini dura ormai dai tempi di Firenze e ci sta che possano arrivare momenti di incomprensione, come in occasione della rete calabrese. È uno dei più maturi ma non trasmette saggezza.



(dal 76’ Hetemaj s.v.)



Gamberini 5,5: sonnecchia e gli avanti calabresi non perdonano.



Gobbi 5: migliora nel finale ma non lava l’onta degli errori commessi durante tutto il match.



Rigoni N. 5: il fratello Luca qui ha segnato col Genoa. A lui non si chiedono i gol, considerando le 14 reti totali in 11 anni di professionismo, ma fosforo in mezzo al campo. Proprio quello che è mancato ai suoi.



(dal 53’ Pucciarelli 5,5: nel finale ha la palla per gelare lo stadio ma non ha abbastanza sangue freddo. Non cura l'apatia offensiva dei clivensi).



Radovanovic 5,5: non si spinge oltre i propri limiti.



Bastien 5,5: il classe ‘96 fa parte della nuova, terribile, nidiata belga che si appresta a monopolizzare la cronaca sportiva dei prossimi 10 anni. In questo match non rispetta le attese, toppando sia in quantità che qualità.



Birsa 5: ha in mente mille cose ma non gliene riesce neanche una. Si fa notare solo per la reazione sul fallo di Mandragora. Smorto.



Meggiorini s.v.: in 23 minuti riesce a prendere una gomitata e a procurarsi un guaio muscolare. Tira i remi in barca prima del previsto. Iellato.



(dal 23’ Pellissier 5,5: a 38 primavere suonate esigere di più sarebbe sbagliato e ingiusto).



Inglese 5: chi al suo posto non penserebbe già all’avventura col Napoli? Le voci di mercato, oggi, sono addirittura più pressanti dei difensori avversari e la concentrazione latita. Il VAR gli annulla giustamente (?) la rete del pareggio. Per la prestazione non l'avrebbe meritata. Disturbato.





All. Maran 5: il Crotone non gli va proprio giù. 3 confronti e 3 sconfitte. Senza Inglese e con un Birsa nel mood odierno, salvarsi non sarà più “un gioco da ragazzi”. Pellissier, Meggiorini, Spepinsky e Pucciarelli non valgono il promesso sposo napoletano e perciò il mercato dovrà dare una mano. Le guerre si vincono con i soldati giusti.